Ultime Notizie Roma del 10-03-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio al piano Ferrigno parliamo del Piano vaccinale in apertura che verrà illustrato nel fine settimana con l’aggiornamento delle raccomandazioni che stabiliscono le priorità nell’accesso ai vaccini e tra le categorie sono accesso prioritario quelle delle persone con disabilità grave il premier Mario Draghi visiterà venerdì Lab per le vaccinazioni di Fiumicino la presidente della commissione europea Ursula von der leyen ha negoziato l’acquisto di ulteriori 4 milioni di dosi con le aziende produttrici che si traducono per Italia in una quota aggiuntiva di 532000 dosi che saranno consegnate le Ultime due settimane di marzo Joe biden intanto annuncia breve un ordine di 100 milioni di dosi di vaccini Johnson & Johnson che si aggiungono alle 100 milioni già ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio al piano Ferrigno parliamo del Piano vaccinale in apertura che verrà illustrato nel fine settimana con l’aggiornamento delle raccomandazioni che stabiliscono le priorità nell’accesso ai vaccini e tra le categorie sono accesso prioritario quelle delle persone con disabilità grave il premier Mario Draghi visiterà venerdì Lab per le vaccinazioni di Fiumicino la presidente della commissione europea Ursula von der leyen ha negoziato l’acquisto di ulteriori 4 milioni di dosi con le aziende produttrici che si traducono per Italia in una quota aggiuntiva di 532000 dosi che saranno consegnate ledue settimane di marzo Joe biden intanto annuncia breve un ordine di 100 milioni di dosi di vaccini Johnson & Johnson che si aggiungono alle 100 milioni già ...

