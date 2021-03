Tangenti a San Vincenzo | un sistema di potere inaccettabile

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'editoriale. C’è il sempre più diffuso distacco dalla politica come servizio al cittadino per far posto al concetto di strumento per la perpetuazione del

...tratta che vi fosse una relazione diretta tra il denaro sottratto alla Petrobras e le...legame il processo non avrebbe mai potuto essere celebrato a Curitiba ma sarebbe dovuto finire o a...Avvocato del Rio Grande do Sul, amico e alleato dell'ex vicesindaco diPaulo, Luiz Eduardo ... Il primo per le donazioni oscure (4 milioni diOdebrecht) ricevute dal suo Istituto omonimo, ...L'editoriale. C’è il sempre più diffuso distacco dalla politica come servizio al cittadino per far posto al concetto di strumento per la perpetuazione del potere ...Ai domiciliari per corruzione il primo cittadino e due imprenditori. Tra 26 le persone coinvolte nell'indagine ci sono politici, imprenditori e funzionari pubblici: tutti i nomi ...