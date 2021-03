Snam e SIAD: accordo per sviluppare impianti di liquefazione di gas naturale e biometano small-scale e mid-scale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Snam, uno dei principali operatori di infrastrutture energetiche al mondo, e SIAD, gruppo chimico leader nella produzione e fornitura di gas industriali e nei settori Engineering, Healthcare, LPG e Natural Gas, hanno sottoscritto un accordo quadro per avviare una collaborazione tecnologica nel settore della liquefazione small-scale e mid-scale, con l’obiettivo di favorire la diffusione di GNL e Bio-GNL come carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e per altri usi finali. L’accordo, firmato dall’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, e dal presidente di SIAD, Roberto Sestini, mira a realizzare su scala globale, per conto di committenti terzi, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 marzo 2021), uno dei principali operatori di infrastrutture energetiche al mondo, e, gruppo chimico leader nella produzione e fornitura di gas industriali e nei settori Engineering, Healthcare, LPG e Natural Gas, hanno sottoscritto unquadro per avviare una collaborazione tecnologica nel settore dellae mid-, con l’obiettivo di favorire la diffusione di GNL e Bio-GNL come carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e per altri usi finali. L’, firmato dall’amministratore delegato di, Marco Alverà, e dal presidente di, Roberto Sestini, mira a realizzare su scala globale, per conto di committenti terzi, ...

