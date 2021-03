Shakhtar, il vice ds: «Rispettiamo Fonseca. Ma vogliamo battere la Roma» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nicolini, vicedirettore sportivo dello Shakhtar, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo alla vigilia del match di Europa League contro la Roma Carlo Nicolini, vicedirettore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo alla vigilia del match di Europa League contro la Roma. «Rispettiamo tantissimo Fonseca e il club lo ringrazia per gli anni in cui è stato qui e le vittorie ottenute, noi per quanto siamo stati sfortunati nel sorteggio, perché in Champions siamo capitati in un girone complicatissimo e in questi ottavi di finale di Europa League, escluso il Milan, abbiamo pescato la squadra più complicata, siamo comunque felici di poter disputare questa partita. Perché per noi giocare gare di questo tipo significa ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nicolini,direttore sportivo dello, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo alla vigilia del match di Europa League contro laCarlo Nicolini,direttore sportivo delloDonetsk, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo alla vigilia del match di Europa League contro la. «tantissimoe il club lo ringrazia per gli anni in cui è stato qui e le vittorie ottenute, noi per quanto siamo stati sfortunati nel sorteggio, perché in Champions siamo capitati in un girone complicatissimo e in questi ottavi di finale di Europa League, escluso il Milan, abbiamo pescato la squadra più complicata, siamo comunque felici di poter disputare questa partita. Perché per noi giocare gare di questo tipo significa ...

