Parigi-Nizza 2021, risultati e ordine d’arrivo quarta tappa: meraviglioso trionfo in solitaria per Primoz Roglic (Di mercoledì 10 marzo 2021) Numero fantastico di Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) che ha stravinto in solitaria la quarta tappa della Parigi-Nizza 2021 la Chalon-sur-Saône – Chiroubles di 188 km. Lo sloveno è scattato negli ultimi 3 km con una progressione impressionante che ha lasciato di sasso gli avversari. Il 31enne nativo di Trbovlje è andato a conquistare tappa e maglia gialla e diventa automaticamente l’uomo da battere, anche se la condizione di forma dovesse rimanere quella mostrata oggi difficilmente sarà battibile. Ha vinto lo sprint alle sue spalle Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) a 12” dallo sloveno. L’ordine d’arrivo DELLA quarta tappa DELLA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Numero fantastico di(Team Jumbo-Visma) che ha stravinto inladellala Chalon-sur-Saône – Chiroubles di 188 km. Lo sloveno è scattato negli ultimi 3 km con una progressione impressionante che ha lasciato di sasso gli avversari. Il 31enne nativo di Trbovlje è andato a conquistaree maglia gialla e diventa automaticamente l’uomo da battere, anche se la condizione di forma dovesse rimanere quella mostrata oggi difficilmente sarà battibile. Ha vinto lo sprint alle sue spalle Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) a 12” dallo sloveno. L’DELLADELLA ...

Astrocolo : @PBraciola Che stai vedendo Bino la Tirreno o la Parigi Nizza ? - petar68 : Il ritorno di Federer, Sinner, la Champions League, la Tirreno Adriatico, la Parigi Nizza, il torneo dell'ACC verra… - mondialinet : Parigi-Nizza 2021, tappa e maglia per Roglic - - pesisssimo : Saltare fra i canali per riuscire a vedere gli arrivi di Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico - D_Tirinnanzi : Non so se sto guardando la Parigi-Adriatico o la Tirreno-Nizza -