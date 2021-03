Pallavolista Lara Lugli: “Licenziata e umiliata perché incinta” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Licenziata e citata per danni dal club, il Volley Pordenone, per aver omesso l’intenzione di rimanere incinta al momento della stipula del contratto: la denuncia della Pallavolista Lara Lugli Lara LugliAppena due giorni fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia svoltasi al Quirinale per la Giornata Internazionale della Donna, ha levato alto il proprio grido contro l’odioso e inaccettabile fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” da parte delle donne, sorta di licenziamento preventivo visto che taluni datori di lavoro obbligano, pena la non assunzione, le donne a firmarle per cautelarsi in caso di gravidanza: “Va acceso un faro sulle forme – meno brutali, ma non per questo meno insidiose – della cosiddetta violenza economica ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021)e citata per danni dal club, il Volley Pordenone, per aver omesso l’intenzione di rimanereal momento della stipula del contratto: la denuncia dellaAppena due giorni fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia svoltasi al Quirinale per la Giornata Internazionale della Donna, ha levato alto il proprio grido contro l’odioso e inaccettabile fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” da parte delle donne, sorta di licenziamento preventivo visto che taluni datori di lavoro obbligano, pena la non assunzione, le donne a firmarle per cautelarsi in caso di gravidanza: “Va acceso un faro sulle forme – meno brutali, ma non per questo meno insidiose – della cosiddetta violenza economica ...

