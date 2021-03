Napoli, via Petrarca strada killer: tre ragazzi morti 10 anni fa, ?l'auto è ancora nel burrone (Di giovedì 11 marzo 2021) Tra due mesi saranno dieci anni. Era il 2011, la notte tra il 14 e il 15 maggio, quando in via Petrarca, una Mini One con a bordo tre ragazzi appena maggiorenni - Gianluca Del Torto, Oliviero Russo e... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 marzo 2021) Tra due mesi saranno dieci. Era il 2011, la notte tra il 14 e il 15 maggio, quando in via, una Mini One con a bordo treappena maggiorenni - Gianluca Del Torto, Oliviero Russo e...

Advertising

gadmeischia : IDA TROFA | Da pochi minuti i tecnici del Genio Civile di Napoli, coordinati dal dott. Ennio Ciervo, sono giunti in… - GOI_Sicilia : RT @GrandeOrienteit: L’irresistibile avanzata dei Mille di #Garibaldi, che travolse i borbonici in Sicilia e Calabria per risalire fino a N… - severino_nappi : #Napoli, via Domenico Fontana. Ora mi ha scritto una signora che oggi non andrà alla sua piccola agenzia di viaggi… - blu_eventi : RT @contattogiorgi: 'AppuntiSapienti' di Gherardo Mengoni - Due stralci tratti da Napoli, ne... - fattidinapoli : Napoli: Rider in scooter nella Galleria Umberto. Europa Verde: 'Che vergogna' - -