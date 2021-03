(Di mercoledì 10 marzo 2021)è stanco, come tutti, dell’attuale situazione, e dice: “Non fa piacere, non fa piacere affatto. Ed è terribile, pesante, triste, ma purtroppo è tardivo. Le misure drastiche servivano prima, se l’avessimo fatto sarebbe stato meglio per tutti”, così ha dichiarato in uno sfogo all’Adnkronos Salute. Sulle misure più stringenti osserva: “le accolgo, come tutti, con lo stesso gusto con cui mi”. “Non ci sono dati sufficienti”, spiega, per affermare che, in questa fase, il virus circoli con una maggiore rapidità, rispetto al passato, e porti al decesso più velocemente. “Per fare queste affermazioni ci vogliono più evidenze scientifiche”, aggiunge commentando dichiarazioni di clinici ai media sul tema. “Sono osservazioni”, ...

Advertising

LaStampa : Massimo Galli: “Una situazione ad alto rischio, queste chiusure non bastano” - QuotidianPost : Massimo Galli allo stremo delle forze: “Mi darei delle martellate sugli alluci” - Fedex546 : RT @valy_s: Massimo #Galli lancia L’ANATEMA sulla #Sardegna: l’equilibrio è PRECARIO, l’entusiasmo per la #ZonaBianca crea assembramenti, c… - RenzoCianchetti : RT @Sntgvn: Il prof. Massimo Galli appare su Rai 1-Rai 2-Rai 3, Rete4 Mediaset, Canale 5, La 7 tv,... Perché tutte queste emittenti non… - thewaterflea : RT @Sntgvn: Il prof. Massimo Galli appare su Rai 1-Rai 2-Rai 3, Rete4 Mediaset, Canale 5, La 7 tv,... Perché tutte queste emittenti non… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Galli

Ospite a L'aria che tira , il programma di Myrta Merlino che va in onda su La7, è andato ospite il Prof.per aggiornare sulla situazione covid. I programmi di informazione non si occupano ormai di altro e, prevalentemente gli spazi sono occupati dalla situazione emergenziale che sta vivendo ...... non lo sono mai state, sia per quanto riguarda l'interno che tutto quello che vi ruota intorno ", spiega l'infettivologo del Sacco di Milano, professore, raggiunto da "L'aria che tira"...Sul lockdown dice: "È pesante, triste, ma tardivo. E lo accolgo come delle martellate sugli alluci" ha spiegato ad Adnkronos ...Al telefono non parlavano di hashish, cocaina o marijuana, ma di «galline», «ragazze», «marmitte ... si è conclusa ieri con una operazione in grande stile andata in scena tra la notte ...