Marek Hamsik, parte la nuova avventura al Göteborg: “Darò tutto me stesso” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Marek Hamsik ritorna in Europa e lo fa ripartendo dal campionato svedese, precisamente dal Göteborg, squadra con la quale ha firmato un contratto fino al 30 Agosto 2021. Inizialmente si pensava che potesse accasarsi allo Slovan Bratislava, lì dove tutto è cominciato. Alla fine però non è arrivata la cosiddetta fumata bianca, per questo lo slovacco ha optato per l’esotica avventura in Scandinavia. Una volta atterrato in Svezia gli è stata riservata un’autentica accoglienza da star, per un calciatore che negli ultimi dieci anni ha fatto molto parlare di sé per quanto fatto in campo. “Nonostante il mio contratto sia breve, farò di tutto per portare la squadra al successo”, queste le prime parole del nuovo innesto del Göteborg. Cosa ha detto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021)ritorna in Europa e lo fa rindo dal campionato svedese, precisamente dal, squadra con la quale ha firmato un contratto fino al 30 Agosto 2021. Inizialmente si pensava che potesse accasarsi allo Slovan Bratislava, lì doveè cominciato. Alla fine però non è arrivata la cosiddetta fumata bianca, per questo lo slovacco ha optato per l’esoticain Scandinavia. Una volta atterrato in Svezia gli è stata riservata un’autentica accoglienza da star, per un calciatore che negli ultimi dieci anni ha fatto molto parlare di sé per quanto fatto in campo. “Nonostante il mio contratto sia breve, farò diper portare la squadra al successo”, queste le prime parole del nuovo innesto del. Cosa ha detto ...

Advertising

annatrieste : #Hamsik in Svezia. Non mi sorprenderebbe se tra qualche mese @IKEAITALIA facesse un mobile che si chiama Marek. Già… - DiMarzio : Nelle prossime ore #Hamsik volerà in Svezia - arkino82 : RT @annatrieste: #Hamsik in Svezia. Non mi sorprenderebbe se tra qualche mese @IKEAITALIA facesse un mobile che si chiama Marek. Già me lo… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Ag. Hamsik: “Marek felice di tornare in Europa. Possibile r… - BelpassoAlberto : RT @claudioruss: L'agente di Marek #Hamsik a @CalcioNapoli24: “#Goteborg? Il contratto scade il 30 agosto, vedremo il futuro! Ritorno a #Na… -