Malata di fibrosi cistica, l'appello della sannita Giulia a De Luca: "Ingiusto attendere ancora per il vaccino" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Ieri il mio ragazzo è stato convocato per il vaccino in quanto dottorando e quindi considerato parte del personale scolastico. Domani lo farà, nonostante non abbia mai frequentato la scuola e probabilmente non lo farà per i prossimi mesi, lavorando da casa". Comincia così la lettera aperta che Giulia, una 27enne sannita, ha indirizzato al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. La giovane è affetta da fibrosi cistica, una malattia genetica grave che colpisce principalmente i polmoni, gli stessi organi colpiti dal Coronavirus. Per questo sarebbe di prioritaria importanza provvedere il più presto possibile alla vaccinazione sia per le persone affette che per i carevigers. "Io sono contentissima, – prosegue la giovane – perché lui è a ...

