Lula torna e attacca Bolsonaro sulla pandemia | «Vaccinatevi | non seguite le baggianate dell’imbecille Bolsonaro Candidarmi? Per ora no»

Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente del Brasile e leader del Partito dei lavoratori, torna ad attaccare a muso duro il rivale Jair Bolsonaro alla prima apparizione pubblica. Ieri la Corte suprema ha annullato per un vizio di forma le quattro condanne a suo carico, e ora l'ex presidente brasiliano è tornato ad essere eleggibile. Durante una conferenza stampa presso il Sindacato dei metalmeccanici di San Bernardo do Campo, alla periferia di San Paolo, ha preso subito di mira Bolsonaro a cominciare dalla gestione della pandemia di Coronavirus e le sue teorie al limite del complottismo. Attacchi che sembrano essere un prova generale delle elezioni presidenziali del 2022, alla quale Lula potrebbe ora candidarsi

