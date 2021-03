Lugli, incinta citata per danni, emblema della condizione femminile ben oltre il volley (Di mercoledì 10 marzo 2021) La vicenda della pallavolista Lara Lugli è enorme. Perché è al contempo uguale a infinite altre nel mondo dello sport, troppo spesso taciute, ma anche fuori. E perché è figlia del Far West del dilettantismo sportivo femminile, la cui transizione verso il professionismo è partita sostanzialmente solo per la federazione calcistica. Intreccia però anche un dramma storico del mondo del lavoro italiano, la discriminazione femminile e le diseguaglianze connesse, i contratti di dimissioni fatti firmare in bianco in caso di gravidanze, i colloqui saltati a prescindere dalla preparazione perché si è giovani o per i propri progetti di vita chissà cos’altro passi per la testa di chi decide un’assunzione, una promozione o un licenziamento, violando i diritti fondamentali delle persone, soffocando opportunità, rovinando esistenze, ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) La vicendapallavolista Laraè enorme. Perché è al contempo uguale a infinite altre nel mondo dello sport, troppo spesso taciute, ma anche fuori. E perché è figlia del Far West del dilettantismo sportivo, la cui transizione verso il professionismo è partita sostanzialmente solo per la federazione calcistica. Intreccia però anche un dramma storico del mondo del lavoro italiano, la discriminazionee le diseguaglianze connesse, i contratti di dimissioni fatti firmare in bianco in caso di gravidanze, i colloqui saltati a prescindere dalla preparazione perché si è giovani o per i propri progetti di vita chissà cos’altro passi per la testa di chi decide un’assunzione, una promozione o un licenziamento, violando i diritti fondamentali delle persone, soffocando opportunità, rovinando esistenze, ...

