«L’ivermectina è efficace contro il Covid» Ecco come funziona | il parere degli esperti

Si parla tanto di vaccini ma è passato in secondo piano il tema dei farmaci che potrebbero essere utilizzati per combattere e curare il Covid. Ai microfoni di Radio Radio, Andrea Stramezzi, il medico che cura i malati a domicilio, ha spiegato che «ci sono studi scientifici che danno un ottimo valore alla molecola dell'ivermectina contro il Covid». L'ivermectina è un farmaco antiparassitario fra quelli più usati negli Usa contro il Covid. A Radio Radio si parla di ivermectina In diretta a Un giorno speciale è intervenuto anche il professor Pietro Luigi Garavelli, primario della divisione di Malattie Infettive dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara.

