LIVE Parigi-Nizza, quarta tappa in DIRETTA: il gruppetto di sei fuggitivi conserva 5? di vantaggio sul plotone (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 13.38 Anthony Perez è ora a soli due punti da Fabien Doubey nella classifica per la maglia a pois. 13.33 Il passaggio dei fuggitivi al Col de la pistole di seconda categoria: 1. Perez 5 punti 2. Bernard 3 punti 3. Doubey 2 punti 4. Naesen 1 punti 12.26 Immagini dalla corsa: 6? coureurs en tête, le peloton à 5 minutes. Suivez la course en direct sur le race center : https://t.co/R0fUKyPLcP 6? riders are leading the peloton by 5 minutes. Follow stage 2 LIVE on the race center, powered by @GlobalNTT:https://t.co/lExyfECskv#ParisNice pic.twitter.com/O6gCPdENr6 — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2021 12.23 3,1 chilometri al 6,6% di pendenza media.

