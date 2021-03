L’inferno di Dante: lo spettacolo si fa online e diventa interattivo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per i 700 anni dalla morte di Dante, grande successo tra gli studenti di tutta Italia per il webinar on demand della Tappeto Volante Nel 2021, settecentesimo anniversario della morte di Dante, “L’inferno di Dante nelle Grotte di Castelcivita” continua ad ‘andare in scena’ online, attraverso un webinar pensato per le scuole italiane che riesce ad appassionare gli studenti, anche in questa nuova forma. “Viaggiamo virtualmente insieme nell’immaginario Dantesco – spiega Domenico Maria Corrado, regista dello spettacolo-. Nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri abbiamo fortemente voluto continuare a celebrare la figura e l’opera del Padre della lingua e della letteratura Italiana con gli studenti. Ci siamo adeguati alle regole imposte ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per i 700 anni dalla morte di, grande successo tra gli studenti di tutta Italia per il webinar on demand della Tappeto Volante Nel 2021, settecentesimo anniversario della morte di, “dinelle Grotte di Castelcivita” continua ad ‘andare in scena’, attraverso un webinar pensato per le scuole italiane che riesce ad appassionare gli studenti, anche in questa nuova forma. “Viaggiamo virtualmente insieme nell’immaginariosco – spiega Domenico Maria Corrado, regista dello-. Nel settecentesimo anniversario della morte diAlighieri abbiamo fortemente voluto continuare a celebrare la figura e l’opera del Padre della lingua e della letteratura Italiana con gli studenti. Ci siamo adeguati alle regole imposte ...

