Ligue 1 | l’Olympique Marsiglia vince in extremis | Rennes battuto 1-0

Nel recupero della ventiduesima giornata di Ligue 1 2020/2021 l'Olympique Marsiglia vince di misura contro il Rennes per 1-0. Decisiva la rete al minuto 88 di Cuisance. La formazione di Sampaoli Moya non manca il sorpasso sul Metz e il Montpellier e conquista tre punti che lo portano al sesto posto in classifica a quota 42, mentre il Rennes resta al decimo con 38 punti collezionati in ventotto giornate.

