Lazio | Scarpa d’oro a Immobile | «Punto più alto della mia carriera» – VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ciroha parlato a marginecerimonia al Campidoglio in cui ha ricevuto laAl terminecerimonia di premiazione per la, Cirosi è fermato a rispondere ad alcune domande da parte dei giornalisti. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SUNEWS 24 SULLA PREMIAZIONE – «È ilpiùmia, quando vedo questo premio mi viene ancora di più la voglia di raggiungere altro, magari insieme ai miei compagni. Loro mi hanno messo nelle migliori condizioni di poter vincere questo premio». OLTRE I GOL – «Ho sempre detto dal primo giorno che sono arrivato che quando indosso la magliamia ...

L'attaccante dellaCiro Immobile ha parlato a margine della cerimonia al Campidoglio in cui ha ricevuto la...Un momento speciale per tutti, anche per lei, che ai microfoni diStyle Channel ha ammesso: "Lui è un punto di forza per noi. Lad'Oro l'ha voluta con tutto sè stesso. C'è stato un ...CIRO IMMOBILE LAZIO – Oggi è stato il giorno della premiazione di Ciro Immobile. Finalmente la Scarpa d’Oro è stata consegnata all’attaccante biancoceleste per i suoi 36 gol realizzati nella stagione ...La sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Lazio Claudio Lotito hanno consegnato la Scarpa d'Oro 2019/20 al bomber Ciro Immobile. La cerimonia si è svolta presso ...