La Little Tony Family di Cristiana Ciacci e Angelo Petruccetti ‘è nel cuore e ci resterà’ (Di giovedì 11 marzo 2021) la Little Tony Family è nata per volontà di Little Tony, Il celebre ‘ragazzo col ciuffo’ che cantava il rock negli anni ’60, con il fine di portare avanti la sua musica. La figlia Cristiana Ciacci e lo storico collaboratore musicale e amico di Tony, Angelo Petruccetti, si sono quindi impegnati nel continuare a suonare le canzoni di Tony, diffondendo la sua musica indimenticabile. In prossimità della ricorrenza della morte del grande cantante italiano, avvenuta il 27 maggio 2013 e in occasione degli 80 anni che quest’anno avrebbe compiuto, abbiamo chiesto a Cristiana e Davide di ricordarlo, parlandoci della Little Tony Family e dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 marzo 2021) laè nata per volontà di, Il celebre ‘ragazzo col ciuffo’ che cantava il rock negli anni ’60, con il fine di portare avanti la sua musica. La figliae lo storico collaboratore musicale e amico di, si sono quindi impegnati nel continuare a suonare le canzoni di, diffondendo la sua musica indimenticabile. In prossimità della ricorrenza della morte del grande cantante italiano, avvenuta il 27 maggio 2013 e in occasione degli 80 anni che quest’anno avrebbe compiuto, abbiamo chiesto ae Davide di ricordarlo, parlandoci dellae dei ...

