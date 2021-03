Istat, Covid: nel 2020 è diminuita la speranza di vita in Italia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alfie Borromeo Il coronavirus non solo si è portato via milioni di persone nel mondo, ma anche abbassato l’aspettativa di vita media di tutta la popolazione. Un dramma che, almeno per la parte occidentale e benestante del pianeta, non si vedeva dal tempo delle guerre mondiali della prima metà del Novecento. La pandemia fa arretrare la speranza di vita degli Italiani: questo è ciò che sottolinea l’Istat tramite il decimo Rapporto Bes sul benessere equo e sostenibile. Il coronavirus, segnala l’Istat, “ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni di vita attesi maturati nel decennio. È un arretramento che richiederà diverso tempo per essere pienamente recuperato. Nel 2010 la speranza di ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alfie Borromeo Il coronavirus non solo si è portato via milioni di persone nel mondo, ma anche abbassato l’aspettativa dimedia di tutta la popolazione. Un dramma che, almeno per la parte occidentale e benestante del pianeta, non si vedeva dal tempo delle guerre mondiali della prima metà del Novecento. La pandemia fa arretrare ladideglini: questo è ciò che sottolinea l’tramite il decimo Rapporto Bes sul benessere equo e sostenibile. Il coronavirus, segnala l’, “ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni diattesi maturati nel decennio. È un arretramento che richiederà diverso tempo per essere pienamente recuperato. Nel 2010 ladi ...

