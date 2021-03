Inter, dall’Inghilterra: il sito a luci rosse Stripchat vuole sostituire Pirelli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un sito a luci rosse come sponsor sulle magliette dell’Inter al posto dello storico partner Pirelli? La notizia rimbalza dall’Inghilterra e sta facendo il giro del web. Secondo il Sun, infatti, la compagnia Stripchat sarebbe pronta a offire 23 milioni di euro per diventare il main sponsor nerazzurro a partire dalla stagione 2021-2022. Dopo una partnership lunghissima, il rapporto tra Pirelli e l’Inter scadrà a giugno e non sarà rinnovato. Il club presieduto da Steven Zhang sta cercando un nuovo investitore, ma pare difficile che possa essere un sito di incontri a colorare le maglie nerazzurre. Se ne saprà di più nelle prossime settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uncome sponsor sulle magliette dell’al posto dello storico partner? La notizia rimbalzae sta facendo il giro del web. Secondo il Sun, infatti, la compagniasarebbe pronta a offire 23 milioni di euro per diventare il main sponsor nerazzurro a partire dalla stagione 2021-2022. Dopo una partnership lunghissima, il rapporto trae l’scadrà a giugno e non sarà rinnovato. Il club presieduto da Steven Zhang sta cercando un nuovo investitore, ma pare difficile che possa essere undi incontri a colorare le maglie nerazzurre. Se ne saprà di più nelle prossime settimane. SportFace.

