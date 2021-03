Il compleanno del Tricolore: 200 anni fa veniva issato per la prima volta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel 200° anniversario dal giorno in cui fu issato per la prima volta in Italia il Tricolore, la città di Alessandria si prepara a festeggiare la speciale ricorrenza, ricordando un giorno storico per tutto il Paese. Il 10 marzo del 1821, infatti, trovarono concretezza in quella bandiera verde, bianco e rossa i moti destinati a dare vitta al Risorgimento italiano. Tra questi Santorre di Santarosa, tra gli artefici della rivolta di Alessandria, ricordato anche da Giosuè Carducci nei versi della sua Piemonte. In occasione delle celebrazioni, proprio a Santorre di Santarosa l’amministrazione comunale tributerà uno speciale omaggio, con una commemorazione istituzionale pensata per ricordare uno degli uomini che fece l’Italia. L’evento, dal nome “Alessandria ricorda l’eroe Santorre di ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel 200°versario dal giorno in cui fuper lain Italia il, la città di Alessandria si prepara a festeggiare la speciale ricorrenza, ricordando un giorno storico per tutto il Paese. Il 10 marzo del 1821, infatti, trovarono concretezza in quella bandiera verde, bianco e rossa i moti destinati a dare vitta al Risorgimento italiano. Tra questi Santorre di Santarosa, tra gli artefici della ridi Alessandria, ricordato anche da Giosuè Carducci nei versi della sua Piemonte. In occasione delle celebrazioni, proprio a Santorre di Santarosa l’amministrazione comunale tributerà uno speciale omaggio, con una commemorazione istituzionale pensata per ricordare uno degli uomini che fece l’Italia. L’evento, dal nome “Alessandria ricorda l’eroe Santorre di ...

