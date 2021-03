Graduatorie terza fascia ATA: chi occupa una posizione più alta in caso di parità di punteggio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Graduatorie ATA terza fascia per il triennio 2021/23: è possibile richiedere una consulenza a lallaorizzonte@orizzontescuola.it Anche se il decreto e la tabella titoli non sono stati ancora pubblicati in versione definitiva, la bozza e il parere del CSPI sono utili per avere un'idea delle procedure da seguire, dei titoli valutabili, del punteggio raggiungibile, della provincia da poter scegliere. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021)ATAper il triennio 2021/23: è possibile richiedere una consulenza a lallaorizzonte@orizzontescuola.it Anche se il decreto e la tabella titoli non sono stati ancora pubblicati in versione definitiva, la bozza e il parere del CSPI sono utili per avere un'idea delle procedure da seguire, dei titoli valutabili, delraggiungibile, della provincia da poter scegliere. L'articolo .

