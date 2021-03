Gianni Morandi | dilaniato dalla morte di un figlio | Come sta

(Di mercoledì 10 marzo 2021), cantante e conduttore nostrano, è stato travolto da uno dei dolori più difficili da superare per un genitore: la perdita di un-Political24, pseudonimo di Gian Luigi, è nato l’11 dicembre del 1944 a Monghidoro. La sua carriera da cantante è stata stellare ma è anche stato un attore, musicista e conduttore di enorme talento che ha conquistato tutto il pubblico italiano. La sua vita,quella di chiunque altro, è stata segnata anche da eventi traumatici. Sui social il cantante è molto attivo e non si risparmia dal pubblicare le foto di sua moglie Anna e della sua vita quotidiana. Infatti proprio per questa sua voglia di condividere tutto ciò che gli accade è diventato un ...

Advertising

CohavaStarship : ADAM DRIVER IN GUCCI SEMBRA GIANNI MORANDI AIUTO - dedica1canzone : 'Fatti mandare dalla mamma' di Gianni Morandi Da: anonimo Per: @sono_stressata - danitrash77 : @Kariswhoo Il prossimo cantante UUUUHUHU è un pilastro di questo festival MAMAAAAAA EHE EHEHEH EH Gianni Morandi! UHUHU FALSO - GOLDENMVRTS : Gianluca hai ragione..harry ha rotto i coglioni, infatti passerò nel fandom di Gianni Morandi che è più attivo di l… - rsptorino : Gianni Morandi - L'allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

il Resto del Carlino

...entro dieci giorni per consentire alle difese degli indagati per il crollo del pontedi ... ad di Atlantia, Fabio Cerchiai, presidente di Atlantia,Mion, ex presidente di Edizione Holding)......'rilevanti' da Procura e Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta sia sulla strage del... oltre che presidente di Autostrade per l'Italia fino all'anno prima ;Mion, al tempo ...Di Branko ce n’è uno, l’astrologo dalla voce inconfondibile. Lo conosciamo tutti per l’oroscopo, ma in pochi sanno la sua storia, che ha voluto raccontare ...Milano "Col trattore in tangenziale andiamo a comandare". Gaia Gozzi non va "a comandare", ma ambienta il video di "Cuore amaro", brano che l'ha portata al diciannovesimo posto al Festival di Sanremo ...