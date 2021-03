Edilizia scolastica in Campania, In 7 anni realizzato il 9,3% dei progetti finanziati. Non a norma 42 istituti su 100 (Di mercoledì 10 marzo 2021) “In sette anni in Campania solo il 9,3% dei progetti finanziati per l’Edilizia scolastica è stato concluso. I dati ci dicono che dal 2014 al 2020, in Campania sono stati 140 i progetti finanziati per un importo totale stanziato di 265.979.830 euro ma solo il 9,3 % dei progetti si è concluso. Risulta evidente che una regione come la Campania, a fronte di un ingente importo totale finanziato, lo destina a un numero minore di edifici che necessitano di interventi più importanti con una media di finanziato a scuola di circa 1,9 milioni. Ma è necessario ridurre i tempi che intercorrono fra la fase di avvio e la conclusione dei lavori, oggi mediamente di 300 giorni in Italia ma che in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) “In setteinsolo il 9,3% deiper l’è stato concluso. I dati ci dicono che dal 2014 al 2020, insono stati 140 iper un importo totale stanziato di 265.979.830 euro ma solo il 9,3 % deisi è concluso. Risulta evidente che una regione come la, a fronte di un ingente importo totale finanziato, lo destina a un numero minore di edifici che necessitano di interventi più importanti con una media di finanziato a scuola di circa 1,9 milioni. Ma è necessario ridurre i tempi che intercorrono fra la fase di avvio e la conclusione dei lavori, oggi mediamente di 300 giorni in Italia ma che in ...

StefanoCiafani : RT @Legambiente: ??LIVE #EcosistemaScuola @StefanoCiafani 'Va ridotto il gap tra finanziamenti stanziati e effettiva spesa delle risorse, m… - Czinforma : - AnsaLiguria : Dieci milioni per l'edilizia scolastica in 8 Comuni. Scajola: Nuovi edifici e ristrutturazioni per sicurezza studen… - Greenreport_it : Ecosistema Scuola: in 7 anni concluso meno della metà dei progetti finanziati per l’edilizia scolastica -… - Legambiente : ??LIVE #EcosistemaScuola @StefanoCiafani 'Va ridotto il gap tra finanziamenti stanziati e effettiva spesa delle ris… -