“Eccoci qui | stiamo insieme” Colpo di scena dopo ‘La pupa e il secchione’ | è nata una coppia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Stephanie Bellarte e Alessio Guidi sono due dei protagonisti de Lae il secchione e viceversa 2021. Lei ha 19 anni e viene da Berenguardo, vicino Pavia. Ha frequentato il liceo artistico ed è una modella: ha vinto i titoli di Miss Stella del Mare e Miss Intercontinental ed è stata Finalista di Miss Mondo Italia 2019. Il sogno di Stephanie è però quello di diventare regista cinematografica. Prima di sbarcare a Lae il secchione e viceversa ha partecipato al programma Guess My Age. Alessio Guidi ha 20 anni e si riconosce per la sua gigantesca chioma di ricci. Ha partecipato a Guess My Age e a Ciao Darwin. Alessio ha 20 anni e viene da Prato: è iscritto al secondo anno della facoltà di Economia a Parma, dove ha vinto una borsa di studio. Intellettuale ma anche attraente, nel programma di Italia 1 si è definito un “secchione 2.0” che non trascura ...