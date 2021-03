De Cristofaro | Il Governo Conte è caduto perché i poteri forti lo consideravano troppo di sinistra

(Di mercoledì 10 marzo 2021) di Antonello Sette Denon è più Sottosegretario?Italiana ha deciso, come era giusto e inevitabile, di non appoggiare ilDraghi. Ho condiviso fino in fondo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cristofaro Governo

Globalist.it

di Antonello Sette De, perché non è più Sottosegretario? Perché Sinistra Italiana ha deciso, come era giusto e inevitabile, di non appoggiare ilDraghi. Ho condiviso fino in fondo questa scelta - spiega ......produttivo le cui aziende sono state chiamate più volte e con atti successivi sia dal...del ruolo strategico del Settore da parte delle istituzioni " ha aggiunto Camillo De, ...Parla l'esponente di Sinistra Italiana, già sottosegretario dei ministeri della Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca: "Non mi piace il Governo Draghi né come è caduto del governo Cont ...Non occorre scervellarsi a scoprire se Mario Draghi sia di destra o di sinistra. È tempo perso. Lui non sta di qua né di là: è banchiere al midollo. Pensa da ...