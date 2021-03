"Curare i malati subito a casa". Così il Tar stronca le linee del ministero (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luca Sablone La sentenza boccia la logica della "vigile attesa". Il Covid-19 è una malattia che va aggredita subito da casa Il medico non può perdere tempo e a stretto giro deve decidere "in scienza e coscienza" quale sia la cura migliore per il proprio paziente positivo al Covid-19. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Il riferimento è al ricorso presentato dai medici Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky e Luca Poretti contro il ministero della Salute, Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco per l'annullamento della nota del 9 dicembre 2020 recante i principi di gestione dei casi Coronavirus nel setting domiciliare nella parte in cui nei primi giorni di malattia ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luca Sablone La sentenza boccia la logica della "vigile attesa". Il Covid-19 è una malattia che va aggreditadaIl medico non può perdere tempo e a stretto giro deve decidere "in scienza e coscienza" quale sia la cura migliore per il proprio paziente positivo al Covid-19. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater ha accolto l'istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Il riferimento è al ricorso presentato dai medici Fabrizio Salvucci, Giuseppe Giorgio Stramezzi, Riccardo Szumsky e Luca Poretti contro ildella Salute, Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco per l'annullamento della nota del 9 dicembre 2020 recante i principi di gestione dei casi Coronavirus nel setting domiciliare nella parte in cui nei primi giorni di malattia ...

