Covid | Stefani annuncia che saranno distribuite mascherine trasparenti per i sordi | “Chiesto al commissario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Le persone contà d’ora in poi potranno usare lee queste arriveranno direttamente dalla struttura commissariale. È quanto hato durante il Question time la ministra per le Disabilità, Erika. “Occorre trovare soluzioni per le difficoltà connesse all’uso delleper le persone sorde e per chi ha necessità di leggere il labiale – ha detto la ministra – Mi sono attivata affinché le, omologate recentemente, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti dalstraordinario per l’emergenza”. Il parere del, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è stato positivo e “ha garantito di aver già disposto gli atti per acquisire ...