Covid: sindaco Brescia, 'no a militarizzazione contro assembramenti ma responsabilità' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - contro la diffusione del coronavirus "gli assembramenti non si risolvono con la militarizzazione del territorio o con la delazione, ma con la responsabilità individuale. La democrazia, se la vogliamo difendere, deve investire sulla responsabilità individuale". Lo ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, partecipando a un incontro organizzato dal Punto Comunità di Mompiano. Anche oggi, ha continuato, "viviamo un momento di grande difficoltà. E' stato un anno durissimo per me, mi sono dovuto occupare della morte di massa. Nei giorni più difficili avevamo più di cento morti al giorno e i nostro crematorio non riusciva a gestirli".

