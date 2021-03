Covid, Campana (Bambino Gesù): “In aumento casi tra ragazzi over 13” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Nell’ultimo periodo stiamo osservando un aumento dei casi tra gli adolescenti sopra i 13 anni”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Andrea Campana, responsabile del Centro Covid di Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, facendo il punto su Covid-19 tra i bambini e gli adolescenti. “Questo incremento dei positivi non possiamo imputarlo alla scuola – precisa il pediatra – perché non abbiamo una prova significativa. E’ però evidente che in questa fascia d’età ci siano comportamenti meno accorti nel rispetto delle regole anti-Covid. Questo aumento è spesso legato anche a quello che è successo nelle settimane precedenti. Ad esempio a gennaio abbiamo avuto 24 adolescenti positivi ricoverati, e se andiamo a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Nell’ultimo periodo stiamo osservando undeitra gli adolescenti sopra i 13 anni”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Andrea, responsabile del Centrodi Palidoro dell’ospedale pediatricodi Roma, facendo il punto su-19 tra i bambini e gli adolescenti. “Questo incremento dei positivi non possiamo imputarlo alla scuola – precisa il pediatra – perché non abbiamo una prova significativa. E’ però evidente che in questa fascia d’età ci siano comportamenti meno accorti nel rispetto delle regole anti-. Questoè spesso legato anche a quello che è successo nelle settimane precedenti. Ad esempio a gennaio abbiamo avuto 24 adolescenti positivi ricati, e se andiamo a ...

