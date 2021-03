Covid, 22.409 nuovi casi e 332 decessi. Aumenta la pressione sugli ospedali (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – In Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati individuati 22.409 nuovi casi da coronavirus a fronte di 361.040 tamponi effettuati per un tasso di positivita’ del 6,2%. Ieri i nuovi casi erano stati 19.749 con 345.336 tamponi, con un tasso di positivita’ del 5,7%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 332, in calo rispetto ai 376 di ieri. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia sono 100.811. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – In Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati individuati 22.409 nuovi casi da coronavirus a fronte di 361.040 tamponi effettuati per un tasso di positivita’ del 6,2%. Ieri i nuovi casi erano stati 19.749 con 345.336 tamponi, con un tasso di positivita’ del 5,7%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 332, in calo rispetto ai 376 di ieri. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia sono 100.811.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: 22.409 positivi e 332 le vittime in Italia nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 22.409 nuovi casi con 361.676 tamponi e 332 morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : Effettuati 361.040 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del minis… - 1970Germano : RT @DomaniGiornale: Sono 22.409 i nuovi contagi da #COVID19italia. Su un totale di 361.040 tamponi, il tasso di positività scende al 6,2 pe… - Samantha_IT : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Covid: 22.409 positivi e 332 le vittime in Italia nelle ultime 24 ore -