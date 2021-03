Cosa ha causato la rottura tra Meghan Markle e Kate Middleton? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’intervista shock a Oprah Winfrey, Meghan Markle ha anche parlato dell’eterna rivale Kate Middleton. Accusandola di averla fatta piangere, pochi giorni prima del suo royal wedding con Harry, «per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte». Sulle tensioni tra le royal cognate, negli anni passati, si sono versati fiumi d’inchiostro. Ma cosa c’è alle radici dello strappo? Richard Kay, corrispondente reale del Daily Mail, sostiene che Meghan era ossessionata da Kate. Perché a suo giudizio le veniva riservato un trattamento molto diverso rispetto a quello della moglie di William. Lo ha fatto capire la stessa duchessa nel corso dello speciale della Cbs: quando ancora era una royal, lei veniva dipinta come «la cattiva», mentre Kate passava sempre per «l’eroina buona». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’intervista shock a Oprah Winfrey, Meghan Markle ha anche parlato dell’eterna rivale Kate Middleton. Accusandola di averla fatta piangere, pochi giorni prima del suo royal wedding con Harry, «per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte». Sulle tensioni tra le royal cognate, negli anni passati, si sono versati fiumi d’inchiostro. Ma cosa c’è alle radici dello strappo? Richard Kay, corrispondente reale del Daily Mail, sostiene che Meghan era ossessionata da Kate. Perché a suo giudizio le veniva riservato un trattamento molto diverso rispetto a quello della moglie di William. Lo ha fatto capire la stessa duchessa nel corso dello speciale della Cbs: quando ancora era una royal, lei veniva dipinta come «la cattiva», mentre Kate passava sempre per «l’eroina buona».

adrianobusolin : RT @jabbaTM: Accusano in modo subdolo che gli Italiani essendo indisciplinati hanno causato 100.000 Morti, vorrei ricordarvi una Cazzata t… - seaborn3 : RT @jabbaTM: Accusano in modo subdolo che gli Italiani essendo indisciplinati hanno causato 100.000 Morti, vorrei ricordarvi una Cazzata t… - gaiagioiared : RT @jabbaTM: Accusano in modo subdolo che gli Italiani essendo indisciplinati hanno causato 100.000 Morti, vorrei ricordarvi una Cazzata t… - Alessan77616441 : RT @jabbaTM: Accusano in modo subdolo che gli Italiani essendo indisciplinati hanno causato 100.000 Morti, vorrei ricordarvi una Cazzata t… - Mariang47614228 : RT @jabbaTM: Accusano in modo subdolo che gli Italiani essendo indisciplinati hanno causato 100.000 Morti, vorrei ricordarvi una Cazzata t… -