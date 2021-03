CorSport: contro il Milan, Mertens verso la panchina. Gattuso schiererà Osimhen titolare (Di mercoledì 10 marzo 2021) contro il Milan, scrive il Corriere dello Sport, Victor Osimhen è in vantaggio su Mertens per la maglia da centravanti titolare. “Dopo tanta attesa, e con le soluzioni che può dare, Osimhen parte favorito su Mertens. Comunque vada, a Milano sarà un’esclusione eccellente”. Zielinski sta facendo vedere il meglio di sé da trequartista. Continua a fornire assist e a confezionare gol. È difficile che Gattuso scelga di tornare a come giocava in principio di campionato, cioè con Mertens alle spalle della punta e Piotr a centrocampo. “La sfida in famiglia più scontata, insomma, è tra Dries e Osimhen. Una poltrona da centravanti per due: e considerando la passione del tecnico di attaccare la profondità, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021)il, scrive il Corriere dello Sport, Victorè in vantaggio super la maglia da centravanti. “Dopo tanta attesa, e con le soluzioni che può dare,parte favorito su. Comunque vada, ao sarà un’esclusione eccellente”. Zielinski sta facendo vedere il meglio di sé da trequartista. Continua a fornire assist e a confezionare gol. È difficile chescelga di tornare a come giocava in principio di campionato, cioè conalle spalle della punta e Piotr a centrocampo. “La sfida in famiglia più scontata, insomma, è tra Dries e. Una poltrona da centravanti per due: e considerando la passione del tecnico di attaccare la profondità, ...

Advertising

napolista : CorSport: contro il Milan, Mertens verso la panchina. Gattuso schiererà Osimhen titolare Con le buone prestazioni c… - Kingsamuel111 : La prossima delusione in CL. Fallimentare. Dopo l'umiliazione di 2 anni fa contro l'Ajax, oggi si termina definitiv… - lookatbald : RT @AvvBiancoNero: la storia del calcio italiano: assegnare lo scudetto a chi arriva terzo e a chi lo disputa non pagando i giocatori e lo… - Ninozzo63 : RT @AvvBiancoNero: la storia del calcio italiano: assegnare lo scudetto a chi arriva terzo e a chi lo disputa non pagando i giocatori e lo… - MrZaza_ : RT @AvvBiancoNero: la storia del calcio italiano: assegnare lo scudetto a chi arriva terzo e a chi lo disputa non pagando i giocatori e lo… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport contro CorSport: contro il Milan, Mertens verso la panchina. Gattuso schiererà Osimhen titolare - ilNapolista ilnapolista out, poi pensare ai play off Il Corriere dello Sport sottolinea come la sconfitta contro la Juve Stabia evidenzi un Palermo incline alla mancanza di continuità. Una squadra che ora deve tenersi lontana dalla zona calda della clas ...

CorSport: Lozano potrebbe tornare tra i convocati contro il Milan CorSport: Lozano potrebbe tornare tra i convocati contro il Milan. Le condizioni del messicano sono migliorate ...

Il Corriere dello Sport sottolinea come la sconfitta contro la Juve Stabia evidenzi un Palermo incline alla mancanza di continuità. Una squadra che ora deve tenersi lontana dalla zona calda della clas ...CorSport: Lozano potrebbe tornare tra i convocati contro il Milan. Le condizioni del messicano sono migliorate ...