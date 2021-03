Chi è Aiello: Biografia, Età, Carriera, Fidanzata, Testo Ora, Tatuaggi e Instagram (Di mercoledì 10 marzo 2021) Antonio Aiello, in arte solo Aiello, è un cantante italiano di 35 anni cresciuto nella scena romana dell’indie pop. Ha ottenuto il primo disco di platino con il singolo Arsenico con oltre 70 mila copie vendute ed è stato ospite di Amici 20. E’ stato uno dei cantanti BIG di Sanremo 2021. Con il brano Ora si è classificato in venticinquesima posizione nella classifica finale del Festival. Chi è Aiello? Nome: Antonio Aiello Nome d’arte: Aiello Età: 35 anni Segno zodiacale: Leone Data di nascita: 26 Luglio 1985 Luogo di nascita: Cosenza Altezza: 1,70 cm Peso: 70 kg Professione: cantante e cantautore Tatuaggi: sul braccio destro ha molti Tatuaggi tra cui il simbolo della pace e una caffettiera Profilo Instagram ufficiale: @ ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Antonio, in arte solo, è un cantante italiano di 35 anni cresciuto nella scena romana dell’indie pop. Ha ottenuto il primo disco di platino con il singolo Arsenico con oltre 70 mila copie vendute ed è stato ospite di Amici 20. E’ stato uno dei cantanti BIG di Sanremo 2021. Con il brano Ora si è classificato in venticinquesima posizione nella classifica finale del Festival. Chi è? Nome: AntonioNome d’arte:Età: 35 anni Segno zodiacale: Leone Data di nascita: 26 Luglio 1985 Luogo di nascita: Cosenza Altezza: 1,70 cm Peso: 70 kg Professione: cantante e cantautore: sul braccio destro ha moltitra cui il simbolo della pace e una caffettiera Profiloufficiale: @ ...

Gigliobianco8 : Mi sta partendo l urlo di aiello??????????ma chi è chiara e perché Giulio non si fa i fatti suoi lasciali stare a Giulia… - v4mpirearu : RT @Nu_animafragile: Grazie per ripostare qui su Twitter le belle cose che Antonio scrive su Instagram. Chi lo conosce ama la sua musica ch… - amorearsenico : RT @Nu_animafragile: Grazie per ripostare qui su Twitter le belle cose che Antonio scrive su Instagram. Chi lo conosce ama la sua musica ch… - Nu_animafragile : Grazie per ripostare qui su Twitter le belle cose che Antonio scrive su Instagram. Chi lo conosce ama la sua musica… - JEurofan : Comunque mi dispiace per Aiello e i suoi autori ma chi diamine ha ideato 'sesso ibuprofene' e pensato che fosse una… -