CAROLINA CRESCENTINI | Ecco chi è il marito: Francesco Motta (Di mercoledì 10 marzo 2021) CAROLINA CRESCENTINI è una famosa attrice e doppiatrice italiana. E’ nata il 18 Aprile del 1980 a Roma ed oggi ha 40 anni. Su di lei vogliamo andare a scoprire qualcosa di più sulla vita privata e per questo motivo andremo a vedere chi è il marito. Il marito di CAROLINA CRESCENTINI è Francesco Motta, che è probabilmente conosciuto molto di più solo con il nome “Motta”. E’ un cantante oltre ad essere anche musicista. E’ nato il 10 Ottobre del 1986 a Pisa ed oggi ha 34 anni. Fa parte dei Criminal Jokers. La sua famiglia è livornese ed ha fondato, nel 2006, il gruppo musicale Criminal Jokers che è una band nata dal busker-punk. Si è poi trasferito nella capitale, a Roma, ed ha iniziato a studiare composizione presso il Centro sperimentale ... Leggi su giornal (Di mercoledì 10 marzo 2021)è una famosa attrice e doppiatrice italiana. E’ nata il 18 Aprile del 1980 a Roma ed oggi ha 40 anni. Su di lei vogliamo andare a scoprire qualcosa di più sulla vita privata e per questo motivo andremo a vedere chi è il. Ildi, che è probabilmente conosciuto molto di più solo con il nome “”. E’ un cantante oltre ad essere anche musicista. E’ nato il 10 Ottobre del 1986 a Pisa ed oggi ha 34 anni. Fa parte dei Criminal Jokers. La sua famiglia è livornese ed ha fondato, nel 2006, il gruppo musicale Criminal Jokers che è una band nata dal busker-punk. Si è poi trasferito nella capitale, a Roma, ed ha iniziato a studiare composizione presso il Centro sperimentale ...

Advertising

rtl1025 : ????? Una bellissima intervista a @Carolcrasher e @Tecla_insolia in cui ci hanno raccontato del film La bambina che n… - Cucina_Italiana : Questa sera la vedremo su Rai 1 nel film 'La bambina che non voleva cantare', dove interpreta Viviana, mamma di… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Nada, “La bambina che non voleva cantare” – Con Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Paolo Calabresi… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Nada, “La bambina che non voleva cantare” – Con Carolina Crescentini, Tecla Insolia, Paolo Calabresi… - 24Trends_Italia : 12. Alice Cooper - 10M+ 13. Prenotazione vaccino Covid Sicilia - 10M+ 14. Stripchat - 10M+ 15. Lady Diana - 10M+ 16… -