Buoni spesa per famiglie disagiate, il Comune di Monte indice un altro avviso pubblico: domande entro il 23 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) ... con raccomandata A/R ovvero tramite pec protocollo@Montesantangelo.it . Tra le novità: 'Abbiamo portato l'ISEE corrente a 7 mila euro per ampliare la platea dei beneficiari e previsto anche una ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 10 marzo 2021) ... con raccomandata A/R ovvero tramite pec protocollo@santangelo.it . Tra le novità: 'Abbiamo portato l'ISEE corrente a 7 mila euro per ampliare la platea dei beneficiari e previsto anche una ...

Advertising

PrRossi67 : @lasorelladiKarl Per me hai fatto bene,di più, non hai visto nessuno ma seguito il filo dei pensieri buoni. In lock… - milanomagazine : Nuovo avviso pubblico per l’erogazione di voucher sociali (buoni spesa) - - ilvaglio1 : Benevento - Nuovo avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa #benevento - TV7Benevento : Nuovo avviso pubblico per l’erogazione di voucher sociali (buoni spesa)... - Ecodallecitta : RT @ConsorzioCIAL: Inaugurato a Genova il primo ecocompattatore per le lattine in alluminio. I cittadini di Genova potranno conferirle e ri… -