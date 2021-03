Bandiere a mezz’asta per Natalia, la badante morta tra le fiamme per salvare due anziani (Di giovedì 11 marzo 2021) Lutto cittadino e Bandiere a mezz’asta per Natalia, la badante di 57 anni morta tra le fiamme per mettere in salvo i due anziani che accudiva Natalia BeilovyaSpesso siamo costretti a raccontarvi storie che hanno come protagonisti badanti che derubano e maltrattano gli anziani che dovrebbero accudire ma vi sono anche altre badanti che assolvono ai loro obblighi di assistenza nei confronti degli anziani che vengono a loro affidati fino al sacrificio della vita: Natalia Beilovya, una badante di 57 anni è morta tra le fiamme perché invece di guadagnare la via di fuga si è preoccupata di mettere in salvo i due anziani, di 88 e 85 anni, che ... Leggi su formatonews (Di giovedì 11 marzo 2021) Lutto cittadino eper, ladi 57 annitra leper mettere in salvo i dueche accudivaBeilovyaSpesso siamo costretti a raccontarvi storie che hanno come protagonisti badanti che derubano e maltrattano gliche dovrebbero accudire ma vi sono anche altre badanti che assolvono ai loro obblighi di assistenza nei confronti degliche vengono a loro affidati fino al sacrificio della vita:Beilovya, unadi 57 anni ètra leperché invece di guadagnare la via di fuga si è preoccupata di mettere in salvo i due, di 88 e 85 anni, che ...

Advertising

nicbetz : RT @nomfup: Centomila vittime. Fossi il governo dichiarerei il lutto nazionale e le bandiere a mezz’asta così come ha fatto Biden in Americ… - SlimaneMelab : Battipaglia, bandiere a mezz'asta per la badante morta nell'incendio. Ha salvato la vita a due anziani… - Riccardo_Tim : RT @nomfup: Centomila vittime. Fossi il governo dichiarerei il lutto nazionale e le bandiere a mezz’asta così come ha fatto Biden in Americ… - Roky99760738 : RT @nomfup: Centomila vittime. Fossi il governo dichiarerei il lutto nazionale e le bandiere a mezz’asta così come ha fatto Biden in Americ… - PowerBaldax : RT @Segnoditerra1: < Perché i centomila erano qui, un anno fa. Erano i nonni, i mariti, i padri e i figli di qualcuno. Fossi il Governo av… -

Ultime Notizie dalla rete : Bandiere mezz’asta Alessandro Leva: tutta la città piange la sua morte, attesa per i funerali ciociariaoggi.it