Ascolti TV | Martedì 9 marzo 2021. Juventus-Porto 24.7%, Bertè/Matano 13.8%-11%, Harry e Meghan su TV8 4.5% (Di mercoledì 10 marzo 2021) Juventus-Porto - Toni Martinez Nella serata di ieri, Martedì 9 marzo 2021, su Rai1 A grande Richiesta – Non sono una Signora ha conquistato3.939.000 spettatori (13.8%) nella presentazione, in onda dalle 21.35 alle 22.03, e 2.488.000 spettatori pari all’11% di share nel programma vero e proprio, in onda dalle 22.06 alle 23.58. Su Canale 5 il match di Champions League Juventus-Porto, in onda dalle 21.00 alle 23.41, ha raccolto davanti al video 6.309.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.388.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 973.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Fuori dal ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 marzo 2021)- Toni Martinez Nella serata di ieri,, su Rai1 A grande Richiesta – Non sono una Signora ha conquistato3.939.000 spettatori (13.8%) nella presentazione, in onda dalle 21.35 alle 22.03, e 2.488.000 spettatori pari all’11% di share nel programma vero e proprio, in onda dalle 22.06 alle 23.58. Su Canale 5 il match di Champions League, in onda dalle 21.00 alle 23.41, ha raccolto davanti al video 6.309.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.388.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 973.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Fuori dal ...

