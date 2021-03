Amici 20, Celentano: “Non hai il fisico”. È bufera – VIDEO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il serale si avvicina e la tensione aumenta, ad Amici 20 la Celentano ha avuto da ridire su una ballerina in particolare Samuele e Rosa sono già al serale ed i posti per i ballerini al serale non sono illimitati, pertanto la consapevolezza è che non tutti potranno godersi il sabato sera sugli schermi di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il serale si avvicina e la tensione aumenta, ad20 laha avuto da ridire su una ballerina in particolare Samuele e Rosa sono già al serale ed i posti per i ballerini al serale non sono illimitati, pertanto la consapevolezza è che non tutti potranno godersi il sabato sera sugli schermi di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

chiaralovss : RT @miss_skianto: Non penso che Sam e Giulia, per quello che hanno mostrato ad Amici nelle varie esibizioni, si siano mostrati vicini allo… - Gina35415084 : RT @givemelove_24: E anche questa volta la Celentano ha ragione. Tutti amici, tutti carini, tutti sorrisini, tutti complimenti tra di loro… - BennyMattia : RT @Marya588: Ma vi immaginate i passi da gigante che avrebbe fatto Alessandro con la maestra Celentano? Altro che « partner per le belliss… - MariaRo90140382 : RT @givemelove_24: E anche questa volta la Celentano ha ragione. Tutti amici, tutti carini, tutti sorrisini, tutti complimenti tra di loro… - givemelove_24 : E anche questa volta la Celentano ha ragione. Tutti amici, tutti carini, tutti sorrisini, tutti complimenti tra di… -