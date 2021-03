Vidal, che confessione: “Vuole giocare lì” (Di martedì 9 marzo 2021) Arturo Vidal via dall’Inter? Chissà. Intanto Rafinha svela una clamorosa confessione del centrocampista nerazzurro. Arturo Vidal, nonostante più di qualche buona prestazione con la maglia dell’Inter, è l’unica nota stonata del centrocampo nerazzurro. I tempi della Juventus sono lontani. E se n’è accorto anche Antonio Conte, deluso dall’ex bianconero in più di un’occasione. Il centrocampista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 marzo 2021) Arturovia dall’Inter? Chissà. Intanto Rafinha svela una clamorosadel centrocampista nerazzurro. Arturo, nonostante più di qualche buona prestazione con la maglia dell’Inter, è l’unica nota stonata del centrocampo nerazzurro. I tempi della Juventus sono lontani. E se n’è accorto anche Antonio Conte, deluso dall’ex bianconero in più di un’occasione. Il centrocampista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MCalcioNews : Rafinha: 'Vidal? Sono certo che giocherà nel Flamengo' - DonatoFCIM : Ah ecco, Vidal non salta nel video pubblicato ieri dal Niño perché tifa Flamengo, che è rossonero Tutto chiaro adesso - AngeloVarvara : @NandoPiscopo1 @DavidBasco86 No ma infatti per bollito intendo non più il giocatore di prima, ovvio che parliamo pu… - NglStagno : @SantucciFulvio forse bestemmio...ma potresti avere ragione a meno che non si abbia il coraggio di schierare erikse… - mirabeack : @boll @solodenti L'unica differenza rispetto a prima è che tatticamente è più attento in copertura. Per il resto, c… -