Twitter, messo all'asta il primo tweet della storia: la cifra è da capogiro (Di martedì 9 marzo 2021) Vi siete mai chiesto qual è stato il primo tweet della storia pubblicato su Twitter? Su Valuables, è possibile comprarlo all'asta Twitter ha deciso di mettere in vendita all'asta il primo tweet della storia. Il tutto è disponibile su Valuables, una piattaforma proprio dedicata all'acquisto di cimeli di questo tipo. A darne l'annuncio Jack Dorsey, L'articolo proviene da Inews.it.

