Segnali d’Africa per l’Estate 2021 | conferme su meteo estremo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 9 marzo 2021) Estateinfuocata, specie agosto Estremizzazione, questo l’unico termine che ben si adatta agli scenariclimatici che stiamo per descrivere. In realtà ne abbiamo già parlato, molto di voi ricorderanno l’articolo ad hoc all’interno del quale parlammo soprattutto di agosto e del rischioincombente. Riprendiamo in mano l’argomento perché le nostre analisi proseguono, soprattutto prosegue il monitoraggio di determinati pattern atmosferici capaci di condizionare – nel bene o nel male – anche l’andamento del. Il fatto che La Nina possa allentare la presa non ci fa stare per niente tranquilli… Avete presente una frustata? Ecco, nel momento in cui dovesse mollare definitivamente la presa potremmo assistere a una potente accelerazione del. Potrebbe trattarsi della seconda ...