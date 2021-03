Seduta all’insegna del toro a New York Vola il Nasdaq

Leggi su quifinanza

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Wall Street continua la sessione in rialzo, con il Dow Jones che avanza a 31.802 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l’S&P-500, che arriva a 3.821 punti. Ottima la prestazione del100 (+4,32%); con analoga direzione, in netto miglioramento l’S&P 100 (+2,43%). Ilsta registrando il miglior rally da novembre, con gli investitori che sono tornati ad acquistare a piene mani i titoli tecnologici e i rendimenti dei Treasury Bond USA a 10 anni che sono scesi sotto quota 1,54%. Anche il bitcoin è tornato a crescere, scambiando sopra i 54 mila dollari. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori beni di consumo secondari (+4,13%), informatica (+3,73%) e telecomunicazioni (+1,88%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati ...