Scandalo vaccini: “A Firenze dosi buttate o regalate a parenti e amici” (Di martedì 9 marzo 2021) Secondo un’inchiesta delle Iene, al Mandela Forum di Firenze i vaccini avanzati verrebbero dati a parenti e amici degli operatori o addirittura buttati via. La notizia è di quelle che fanno parecchio rumore, specie di questi tempi. Al Mandela Forum di Firenze, il centro vaccinale più importante della Toscana, le dosi di vaccino anti Covid L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 marzo 2021) Secondo un’inchiesta delle Iene, al Mandela Forum diavanzati verrebbero dati adegli operatori o addirittura buttati via. La notizia è di quelle che fanno parecchio rumore, specie di questi tempi. Al Mandela Forum di, il centro vaccinale più importante della Toscana, ledi vaccino anti Covid L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

raffaellapaita : «Giudico uno scandalo, ad esempio, che ci siano più di un milione di dosi di vaccini non utilizzate. Si può polemiz… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'La #BancaMondiale ha recentemente concesso un prestito di 34mln di $ al #Libano per l'acquisto di #vaccini in cambio di… - NessunLuogo24 : 'La #BancaMondiale ha recentemente concesso un prestito di 34mln di $ al #Libano per l'acquisto di #vaccini in camb… - twittingelenaa : Dello scandalo dei vaccini somministrati a familiari ed amici nell’hub di #Firenze invece non ne parliamo perché Na… - laldaferrari : RT @fabribertuzzi: È uno scandalo. Chiamiamolo col proprio nome #covid #vaccini @toniacart @lapinna1 @giopank @fabfazio @matteomarani @pier… -