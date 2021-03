Sambenedettese | Maxi Lopez | “Poca chiarezza | situazione pesante” Il club risponde

(Di martedì 9 marzo 2021) “Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l’attaccamento alla maglia con spirito di sacrificio e dedizione unica. Ma proprio in quanto capitano mi corre l’obbligo di evidenziare le difficoltà e lache ilsta vivendo in questo momento e come talesia divenuta“. Con queste parole sul proprio profilo Instagram,incendia la giornata in casa. “Faccio appello – ha proseguito l’ex giocatore di Sampdoria, Milan e Catania – a tutti quelli che hanno a cuore la Samb affinché sostengano i ragazzi che stanno buttando il cuore oltre ogni ostacolo. Sempre forza Samb”. La risposta ufficiale del, che milita nel girone B della ...

Ultime Notizie dalla rete : Sambenedettese Maxi

Clima difficile in casa Sambenedettese, nonostante la vittoria contro l'Arezzo. Sul tavolo il tema stipendi, coi pagamenti in ritardo, a prendere la parola Maxi Lopez, centravanti dei marchigiani: 'Sono orgoglioso di essere il capitano della Samb e di un gruppo di calciatori che sta dimostrando l'attaccamento alla maglia con spirito di sacrificio e dedizione unica. Ma proprio in quanto capitano mi corre l'obbligo di evidenziare le difficoltà e la situazione pesante che il club sta vivendo in questo momento e come tale situazione sia divenuta poco chiara'.

La SS Sambenedettese calcio comunica che, in merito alle esternazioni di Maxi Lopez rilasciate attraverso un suo profilo social, ritiene necessario chiarire con il tesserato quanto da lui stesso dichiarato.