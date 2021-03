PS5: Naughty Dog si dà ai giochi multiplayer? Il team cerca un designer per un gioco multiplayer live service (Di martedì 9 marzo 2021) Qualcosa bolle in pentola in casa Naughty Dog: lo sviluppatore di The Last of Us sta cercando la figura dell'"economy designer" per aiutare il team in un gioco multiplayer live service. L'annuncio di lavoro afferma che il candidato prescelto aiuterà Naughty Dog "a creare nuove strade per i nostri giocatori, garantire una solida longevità ai nostri giochi e dare ai nostri giocatori grandi ricompense per cui lottare". Sembra che Naughty Dog stia lavorando a un nuovo gioco multiplayer con cosmetici che i giocatori possono sbloccare per personalizzare i propri personaggi. Ovviamente tutto ciò non risulta essere poi una sorpresa, dato che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Qualcosa bolle in pentola in casaDog: lo sviluppatore di The Last of Us stando la figura dell'"economy" per aiutare ilin un. L'annuncio di lavoro afferma che il candidato prescelto aiuteràDog "a creare nuove strade per i nostri giocatori, garantire una solida longevità ai nostrie dare ai nostri giocatori grandi ricompense per cui lottare". Sembra cheDog stia lavorando a un nuovocon cosmetici che i giocatori possono sbloccare per personalizzare i propri personaggi. Ovviamente tutto ciò non risulta essere poi una sorpresa, dato che ...

