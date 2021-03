Piano vaccini avanti con 70enni e categorie fragili (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Piano vaccini subirà un’accelerazione, grazie all’arrivo di nuove dosi: da Pfizer altre 666mila dosi, per portare a compimento le vaccinazioni degli over 80 e da Astrazeneca altre 684mila dosi, atterrate presso l’hub nazionale di Pratica di Mare nella serata di ieri 8 marzo. L’Operazione Eos consentirà poi di distribuire con mezzi della Difesa le dosi di vaccino nelle varie regioni. Frattanto, il Ministero ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid di Astrazeneca anche a soggetti che superano i 65 anni d’età, esclusi quelli estremamente vulnerabili, confermando il “profilo di sicurezza” del vaccino e l’efficacia della protezione sia dal ceppo tradizionale che dalle varianti. Prossimo obiettivo del Piano vaccinale il richiamo delle categorie fragili, cui andrà ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Ilsubirà un’accelerazione, grazie all’arrivo di nuove dosi: da Pfizer altre 666mila dosi, per portare a compimento le vaccinazioni degli over 80 e da Astrazeneca altre 684mila dosi, atterrate presso l’hub nazionale di Pratica di Mare nella serata di ieri 8 marzo. L’Operazione Eos consentirà poi di distribuire con mezzi della Difesa le dosi di vaccino nelle varie regioni. Frattanto, il Ministero ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid di Astrazeneca anche a soggetti che superano i 65 anni d’età, esclusi quelli estremamente vulnerabili, confermando il “profilo di sicurezza” del vaccino e l’efficacia della protezione sia dal ceppo tradizionale che dalle varianti. Prossimo obiettivo delvaccinale il richiamo delle, cui andrà ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #8marzo, Draghi: 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, un… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - gennaromigliore : Vaccini, riforme e piano per la parità di genere. Il Presidente #Draghi fissa le priorità per uscire dalla pandemia… - rumarno2 : #agorarai Ogni giorno vanno in TV a dirci che c'è il 'piano vaccini', ma non quante persone hanno vaccinato. - teresacapitanio : Piano vaccini e nuove divieti le mosse del governo per frenare la terza ondata , più dettagli : -