Partite IVA tra emergenza e rilancio | primo storico sciopero

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Non è mistero che la pandemia si sia abbattuta con particolare ferocia sulleIVA che, ad un esatto anno dal lockdown scendono in piazza con il. L’appuntamento è per domani, mercoledì 10 marzo, dalle ore 10, a Roma a Piazza del Popolo. L’iniziativa, promossa dall’associazioneIva Insieme per Cambiare, ha visto l’adesione, anche di Conflavoro, Confsal, Fipe/Silb. I promotori chiedono l’apertura immediata di un tavolo di concertazione dove affrontare due aspetti principali: “lo stato disociale e il piano programmatico di“, spiegano il presidente Giuseppe Palmisano e il coordinatore nazionale, Angelo Distefano. “L’Italia è il paese europeo con il più alto numero diIVA, ben ...

Non è mistero che la pandemia si sia abbattuta con particolare ferocia sulleche, ad un esatto anno dal lockdown scendono in piazza con il primo storico sciopero . L'appuntamento è per domani, mercoledì 10 marzo, dalle ore 10, a Roma a Piazza del Popolo. L'...Autonomi E per quanto riguarda gli autonomi? Anche lee i professionisti dovrebbero avere i loro congedi. La novità è sicuramente forte e finirebbe col concretizzarsi in una forma di ...Su impulso dell'associazione 'Partite Iva Insieme per Cambiare' (un movimento spontaneo nato un anno fa su Facebook che oggi raccoglie sui social oltre 450. (ANSA) ...L'iniziativa è fissata per le 10 in piazza del Popolo, organizzata dall'associazione Partite Iva Insieme per Cambiare. Miragliotta: "Indennizzi sulle reali perdite di fatturato, detassazione e lotta a ...