Osoppo (Udine) – Minorenne precipita dal Forte di Osoppo (Di martedì 9 marzo 2021) Il giovane, che era in compagnia di un amico, stava percorrendo il sentiero che conduce al Parco del Rivellino. Un Minorenne è precipitato per una quindicina di metri mentre assieme ad un coetaneo, mentre percorreva il sentiero che dal Forte di Osoppo va al Parco del Rivellino. È stato il compagno di giochi a dare l’allarme, Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Il giovane, che era in compagnia di un amico, stava percorrendo il sentiero che conduce al Parco del Rivellino. Unto per una quindicina di metri mentre assieme ad un coetaneo, mentre percorreva il sentiero che daldiva al Parco del Rivellino. È stato il compagno di giochi a dare l’allarme,

Advertising

TrafficoA : A23 - Gemona-Carnia - Scorta Veicoli A23 palmanova-Udine-tarvisio Scorta veicoli tra Gemona Osoppo e Carnia per Verifica tecnica - OrlandoStier68 : RT @messveneto: Fermata senza mascherine e senza patente, famiglia austriaca voleva andare in Toscana: 'Non sapevamo della pandemia': Blocc… - messveneto : Fermata senza mascherine e senza patente, famiglia austriaca voleva andare in Toscana: 'Non sapevamo della pandemia… - TrafficoA : A23 - Udine-Gemona - Pioggia A23 palmanova-Udine-tarvisio Pioggia tra Udine sud e Gemona Osoppo - TrafficoA : A23 - Gemona-Tarvisio - Pioggia A23 palmanova-Udine-tarvisio Pioggia tra Gemona Osoppo e Confine di Stato -