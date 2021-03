“Niente da fare”. Tommaso Zorzi, per lui la prima vera brutta notizia dopo il trionfo al GF Vip (Di martedì 9 marzo 2021) Doveva essere una carriera già solare quella di Tommaso Zorzi, dopo la vittoria al GF Vip e invece… Nelle scorse ore si è fatta tambureggiante la voce ‘televisiva’ di un approdo ad Amici di Tommaso, ma non è andata bene. Il retroscena raccontava che per l’influencer Maria De Filippi avrebbe apparecchiato un ruolo da giudice. Poche ore fa la smentita, da parte del diretto interessato che ha negato di essere stato arruolato nel team del programma orchestrato dalla conduttrice pavese. Ha detto: “Magari mi avessero chiamato per fare il giudice di Amici: sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!”. Così in una stories Instagram Tommaso. Dunque, per ora, non c’è alcun progetto che lo vede coinvolto nel talent show ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 marzo 2021) Doveva essere una carriera già solare quella dila vittoria al GF Vip e invece… Nelle scorse ore si è fatta tambureggiante la voce ‘televisiva’ di un approdo ad Amici di, ma non è andata bene. Il retroscena raccontava che per l’influencer Maria De Filippi avrebbe apparecchiato un ruolo da giudice. Poche ore fa la smentita, da parte del diretto interessato che ha negato di essere stato arruolato nel team del programma orchestrato dalla conduttrice pavese. Ha detto: “Magari mi avessero chiamato peril giudice di Amici: sono ancora in attesa dile fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!”. Così in una stories Instagram. Dunque, per ora, non c’è alcun progetto che lo vede coinvolto nel talent show ...

borghi_claudio : @fdalmaso @zaiapresidente Ho mai parlato di correlazione fra scuola e crescita casi? Una certa evidenza in studi p… - SkySport : 'GABBIADINI, SINISTRO STRAORDINARIO?' Samp avanti 2-1 col Cagliari ? ? All'80' Samp a segno: Gabbiadini dai 20 metr… - borghi_claudio : MA... MA... MA... Non c'è niente da fare, il covid funziona meglio del siero della verità. - La_Silvia23 : @FossiIoSenzaTe Decisamente ma credo che ormai sia troppo tardi e non ci sia più niente da fare - GINA32451015 : RT @francycognato: PER PIACERE CONDIVIDETE IL NOSTRO MARLEY A VOI NON COSTA NIENTE, PER LUI PUO' FARE LA DIFFERENZA! GRAZIE -